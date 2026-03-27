Подорожание проезда в Житомирской области с марта привело к повышению стоимости билета в общественном транспорте Малинского общества с 15 до 20 гривен, передает Politeka.

Об этом сообщают местные власти.

Официальные решения исполкома по этому повышению пока не опубликованы. По словам заместителя городского головы Павла Иваненко, процедура смены тарифов занимает около месяца.

Корреспондентка Общественного Антонина Глущенко уточняет, что перевозчики повысили цену самостоятельно, не дожидаясь решения исполнительного комитета.

Еще 9 марта Малинский горсовет сообщал о рабочем совещании, на котором руководство общины и представители предприятий-перевозчиков обсуждали необходимость поднятия тарифов. Основными аргументами стали резкое удорожание горючего и рост стоимости обслуживания транспорта и запчастей.

После совещания перевозчикам было поручено предоставить полный пакет подтверждающих расчетов, которые должны проверить в исполкоме перед принятием окончательного решения. 10 марта Павел Иваненко сообщил, что документы уже поданы и ждут рассмотрения, а дальше их направят в Антимонопольный комитет.

По словам чиновника, вся процедура утверждения тарифа займет около месяца. Предупреждение о повышении цены с 11 марта озвучено для информирования жителей, отметил он.

В Малине функционирует 11 городских маршрутов, которые обслуживают три перевозчика: ФЛП Столяр Александр Васильевич, ФЛП Столяр Нина Михайловна и ФЛП Игорь Юрьевич Каленский.

Александр Столяр пояснил, что повышение тарифа вынуждено из-за роста цен на горючее. Предприятие пока продолжает работу, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. На сельских маршрутах стоимость осталась без изменений.

Маршрут №12 обслуживает Игорь Каленский. Он сообщил, что повышение тарифа пока носит предупредительный характер. Если у пассажира всего 15 гривен, его все равно перевезут по этой сумме.

Местные жители оценивают новые тарифы по-разному. Пенсионерка Галина отметила, что для людей с небольшими доходами повышение ощутимо: «Если пенсия 3 тысячи, а семья большая, это сильно бьет по бюджету» .

Татьяна рассказала, что из-за новой цены ездит на велосипеде: «За одну или две остановки платить 20 гривен слишком дорого».

Житель Гранитного Богдан подчеркнул важность прозрачности: «Перевозчики должны показать обоснование поднятия. Было бы логично показать цифры, из чего взялось это решение» .

Удорожание проезда в Житомирской области становится важным сигналом для жителей: власти и перевозчики должны обеспечить понятную коммуникацию по тарифам и компенсациям, чтобы избежать конфликтов с обществом.

