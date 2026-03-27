Подорожчання проїзду в Житомирській області зберезня призвело до підвищення вартості квитка у громадському транспорті Малинської громади з 15 до 20 гривень, передає Politeka.

Про це повідомляє місцева влада.

Офіційних рішень виконкому щодо цього підвищення наразі не опубліковано. За словами заступника міського голови Павла Іваненка, процедура зміни тарифів займає близько місяця.

Кореспондентка Суспільного Антоніна Глущенко уточнює, що перевізники підвищили ціну самостійно, не очікуючи рішення виконавчого комітету.

Ще 9 березня Малинська міськрада повідомляла про робочу нараду, на якій керівництво громади та представники підприємств-перевізників обговорювали необхідність підняття тарифів. Основними аргументами стали різке здорожчання пального та зростання вартості обслуговування транспорту й запчастин.

Після наради перевізникам доручили надати повний пакет підтверджувальних розрахунків, які мають перевірити у виконкомі перед ухваленням остаточного рішення. 10 березня Павло Іваненко повідомив, що документи вже подані і чекають на розгляд, а далі їх направлять до Антимонопольного комітету.

За словами посадовця, вся процедура затвердження тарифу займе близько місяця. Попередження про підвищення ціни з 11 березня було озвучено для інформування мешканців, зазначив він.

У Малині функціонує 11 міських маршрутів, які обслуговують три перевізники: ФОП Столяр Олександр Васильович, ФОП Столяр Ніна Михайлівна та ФОП Ігор Юрійович Каленський.

Олександр Столяр пояснив, що підвищення тарифу є вимушеним через зростання цін на пальне. Підприємство поки продовжує роботу, аби забезпечити перевезення пасажирів. На сільських маршрутах вартість залишилася без змін.

Маршрут №12 обслуговує Ігор Каленський. Він повідомив, що підняття тарифу поки що носить попереджувальний характер. Якщо пасажир має лише 15 гривень, його все одно перевезуть за цією сумою.

Місцеві жителі оцінюють нові тарифи по-різному. Пенсіонерка Галина зазначила, що для людей з невеликими доходами підвищення відчутне: «Якщо пенсія 3 тисячі, а сім’я велика, це сильно б’є по бюджету».

Тетяна розповіла, що через нову ціну їздить на велосипеді: «За одну або дві зупинки платити 20 гривень занадто дорого».

Житель Гранітного Богдан підкреслив важливість прозорості: «Перевізники мають показати обґрунтування підняття. Було б логічно показати цифри, з чого узялося це рішення».

Подорожчання проїзду в Житомирській області стає важливим сигналом для мешканців: влада та перевізники мають забезпечити зрозумілу комунікацію щодо тарифів і компенсацій, аби уникнути конфліктів із громадою.

