Подорожание проезда в Житомире произошло после решения исполнительного комитета городского совета, потому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Житомире с марта 2026 уже ввели для пассажиров городского транспорта, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято исполком Житомирского городского совета 13 марта на внеочередном заседании.

Подорожание проезда в Житомире касается как коммунального транспорта, так и частных автобусных маршрутов, которыми пользуются ежедневно жители города.

В городском совете объяснили, что пересмотр стоимости поездок стал вынужденным решением. Основной причиной называют рост расходов в транспортной отрасли, в том числе рост цен на топливо и электроэнергию.

Перед принятием решения о подорожании проезда в Житомире перевозчики представили свои расчеты стоимости перевозки одного пассажира.

Эти данные проверяли специалисты управления транспорта и связи Житомирского городского совета согласно методике, предусмотренной приказом Министерства транспорта.

С 16 марта изменились цены на поездки в городском электротранспорте. Стоимость билета в троллейбусах и трамваях выросла на 2 гривны.

Теперь при оплате транспортной картой одна поездка стоит 12 гривен. Если пассажир пользуется банковской картой, нужно заплатить 14 гривен.

При этом цена разового билета с QR-кодом, который продается в терминалах на остановках, осталась неизменной и составляет 20 гривен.

Для пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью III группы проезд в электротранспорте остался безвозмездным при использовании льготной карты.

В то же время, для учащихся тариф также изменился. Теперь поездка в электротранспорте для них стоит 7 гривен при оплате транспортной картой, тогда как раньше она составляла 5 гривен.

Также изменения коснулись автобусных маршрутов. В городских автобусах и маршрутках стоимость одной поездки выросла на 3 гривны. Теперь при оплате транспортной или банковской картой пассажиры платят 18 гривен за поездку.

Для пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью III группы повышение в автобусах составляет одну гривну и составляет 10 гривен. Для учащихся тариф тоже возрос. Поездка в автобусе по транспортной карте теперь стоит 10 гривен вместо предыдущих 7 гривен.

