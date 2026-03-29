Подорожчання проїзду в Житомирі відбулося після рішення виконавчого комітету міської ради, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Житомирі з березня 2026 року вже запровадили для пасажирів міського транспорту, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконком Житомирської міської ради 13 березня на позачерговому засіданні.

Подорожчання проїзду в Житомирі стосується як комунального транспорту, так і приватних автобусних маршрутів, якими щодня користуються мешканці міста.

У міській раді пояснили, що перегляд вартості поїздок став вимушеним рішенням. Основною причиною називають зростання витрат у транспортній галузі, зокрема ріст цін на пальне та електроенергію.

Перед ухваленням рішення про подорожчання проїзду в Житоимирі перевізники подали свої розрахунки вартості перевезення одного пасажира.

Ці дані перевіряли фахівці управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради відповідно до методики, передбаченої наказом Міністерства транспорту.

Тож, з 16 березня змінилися ціни на поїздки у міському електротранспорті. Вартість квитка у тролейбусах та трамваях зросла на 2 гривні.

Тепер при оплаті транспортною карткою одна поїздка коштує 12 гривень. Якщо пасажир користується банківською карткою, потрібно заплатити 14 гривень.

При цьому ціна разового квитка з QR кодом, який продається у терміналах на зупинках, залишилася незмінною і становить 20 гривень.

Для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю III групи проїзд у електротранспорті залишився безоплатним за умови використання пільгової картки.

Водночас, для учнів тариф також змінився. Тепер поїздка у електротранспорті для них коштує 7 гривень при оплаті транспортною карткою, тоді як раніше вона становила 5 гривень.

Також зміни торкнулися автобусних маршрутів. У міських автобусах та маршрутках вартість однієї поїздки зросла на 3 гривні. Відтепер при оплаті транспортною або банківською карткою пасажири платять 18 гривень за поїздку.

Для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю III групи підвищення у автобусах складає одну гривню і становить 10 гривень. Для учнів тариф також зріс. Поїздка у автобусі за транспортною карткою тепер коштує 10 гривень замість попередніх 7 гривень.

