Завершение отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году будет происходить с учетом температурного режима.

Один из районов в Житомирской области принял окончательное решение о завершении отопительного сезона в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского городского совета.

Для жилых домов, учреждений социальной сферы и жителей Бердичевской общины подачу тепла планируется прекратить с 1 апреля 2026 года. В то же время отопительный сезон может завершиться раньше, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8 °C.

При этом в детских садах, школах и медицинских учреждениях коммунальное предприятие «Бердичевтеплоэнерго» должно обеспечить надлежащий температурный режим даже при общем прекращении подачи тепла.

Также отмечается, что жителям общины проведут перерасчет стоимости услуг теплоснабжения в соответствии с фактическим объемом потребленного тепла.

Напомним, что обычно подача тепла прекращается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд превышает +8 °C. В то же время реальные сроки могут изменяться из-за технического состояния энергетической инфраструктуры или других рисков.

Если погода остается прохладной, отопление в домах может оставить на более длительный период. В то же время в случае аварийных ситуаций или технических проблем возможны и более ранние частичные отключения.

