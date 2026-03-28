Завершення опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році буде відбуватись з урахуванням температурного режиму.

Один з районів в Житомирській області прийняв остаточне рішення про завершення опалювального сезону в 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Бердичівської міської ради.

Для житлових будинків, установ соціальної сфери та мешканців Бердичівської громади подачу тепла планують припинити з 1 квітня 2026 року. Водночас опалювальний сезон можуть завершити раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8 °C.

При цьому у дитячих садках, школах та медичних закладах комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» повинно забезпечити належний температурний режим навіть у випадку загального припинення подачі тепла.

Також зазначається, що мешканцям громади проведуть перерахунок вартості послуг з теплопостачання відповідно до фактичного обсягу спожитого тепла.

Нагадаємо, що зазвичай подачу тепла припиняють після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль перевищує +8 °C. Водночас реальні строки можуть змінюватися через технічний стан енергетичної інфраструктури або інші ризики.

Якщо погода залишається прохолодною, опалення в будинках можуть залишити на довший період. Водночас у разі аварійних ситуацій чи технічних проблем можливі й більш ранні часткові відключення.

