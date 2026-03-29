Дефицит продуктов в Одессе фиксируют в сегменте популярной крупы, которую часто используют для ежедневного приготовления блюд.

О ситуации сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. По его словам, недостаток связан с одним из самых низких показателей урожайности за последние 25 лет.

Спрос на крупу остается стабильным, однако внутренних объемов выращивания в настоящее время недостаточно, чтобы полностью обеспечить рынок. Прошедший в прошлом году сбор культуры стал одним из самых слабых за четверть века, уступив лишь результаты 2019 года. Фактически производство вернулось к уровням, когда страна уже сталкивалась с подобной нехваткой.

Специалист пояснил, что в нынешних условиях возмещать нехватку можно преимущественно благодаря импорту. Ранее основными поставщиками выступало несколько стран, однако ситуация изменилась: часть государств сосредоточилась на собственном рынке, а возможности экспорта значительно сократились.

Прямые поставки по отдельным направлениям в настоящее время невозможны из-за войны. В то же время, на рынке применяют альтернативные логистические маршруты. Часть партий может поступать через другие государства, где продукцию перерабатывают, после чего она попадает в торговые сети.

По оценкам экспертов, дефицит продуктов в Одессе частично компенсируют импортные поставки. Ожидается, что стоимость крупы будет колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации.

Специалисты советуют покупателям внимательно следить за предложениями в магазинах и не создавать излишних запасов. Стабильность на полках будет во многом зависеть от новых поставок и общей ситуации на рынке продовольствия.

Источник: AgroReview

