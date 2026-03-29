Дефіцит продуктів в Одесі фіксують у сегменті популярної крупи, яку українці часто використовують для щоденного приготування страв.

Про ситуацію повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За його словами, нестача пов’язана з одним із найнижчих показників урожайності за останні 25 років.

Попит на крупу залишається стабільним, однак внутрішніх обсягів вирощування нині недостатньо, щоб повністю забезпечити ринок. Торішній збір культури став одним із найслабших за чверть століття, поступившись лише результатам 2019 року. Фактично виробництво повернулося до рівнів, коли країна вже стикалася з подібною нестачею.

Фахівець пояснив, що у нинішніх умовах покривати брак можливо переважно завдяки імпорту. Раніше основними постачальниками виступали кілька країн, однак ситуація змінилася: частина держав зосередилася на власному ринку, а можливості експорту значно скоротилися.

Прямі поставки з окремих напрямків нині неможливі через війну. Водночас на ринку застосовують альтернативні логістичні маршрути. Частина партій може надходити через інші держави, де продукцію переробляють, після чого вона потрапляє до торговельних мереж.

За оцінками експертів, дефіцит продуктів в Одесі частково компенсують саме імпортні поставки. Очікується, що вартість крупи коливатиметься приблизно в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ринкової ситуації.

Фахівці радять покупцям уважно стежити за пропозиціями у магазинах та не створювати надмірних запасів. Стабільність на полицях багато в чому залежатиме від нових поставок і загальної ситуації на ринку продовольства.

Джерело: AgroReview

Нагадаємо Politeka писала, Завершення опалювального сезону в Одеській області: коли припинять подачу тепла в 2026.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: як магазини змінили ціни.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: водоканал розповів про нові ціни, усі подробиці.