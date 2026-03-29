Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически предоставляют гуманитарные центры и благотворительные организации, поддерживающие людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, пожилых жителях, семьях с детьми и других гражданах, нуждающихся в дополнительной поддержке. В городе работают гуманитарные штабы, куда можно обратиться за помощью.

Такие пункты поддерживают разные категории населения. Среди них дети, пожилые люди, женщины, переселенцы, многодетные семьи, граждане с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Волонтеры предоставляют продуктовые наборы, средства первой необходимости и другую гуманитарную помощь.

Пункты выдачи работают в нескольких местах города. В частности, в Александровском районе обратиться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» ЗОР, расположенный на улице Гоголя, 60.

Кроме гуманитарных штабов в городе работают и благотворительные организации. Одной из них есть фонд «Каритас». Здесь оказывают гуманитарную и психологическую поддержку людям, пострадавшим от войны, а также помогают тяжелобольным и одиноким пожилым гражданам.

Еще одно направление поддержки организовано через фонд Help ЗП ЮА. Организация также оказывает гуманитарную помощь жителям города, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках этой инициативы помощь могут получить люди с инвалидностью, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и женщины, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Именно благодаря таким программам бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически становятся доступными для тех, кто больше нуждается в помощи.

