Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають гуманітарні центри та благодійні організації, які підтримують людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Йдеться передусім про внутрішньо переміщених осіб, літніх мешканців, родини з дітьми та інших громадян, які потребують додаткової підтримки. У місті працюють гуманітарні штаби, куди можна звернутися по допомогу.

Такі пункти підтримують різні категорії населення. Серед них діти, люди похилого віку, жінки, переселенці, багатодітні родини, громадяни з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї. Волонтери надають продуктові набори, засоби першої необхідності та іншу гуманітарну допомогу.

Пункти видачі працюють у кількох локаціях міста. Зокрема, в Олександрівському районі звернутися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР, який розташований на вулиці Гоголя, 60.

Окрім гуманітарних штабів, у місті працюють і благодійні організації. Однією з них є фонд «Карітас». Тут надають гуманітарну та психологічну підтримку людям, які постраждали від війни, а також допомагають важкохворим і самотнім літнім громадянам.

Ще один напрям підтримки організовано через фонд Help ЗП ЮА. Організація також надає гуманітарну допомогу жителям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах цієї ініціативи допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї та жінки, які потребують додаткової підтримки.

Саме завдяки таким програмам безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично стають доступними для тих, хто найбільше потребує допомоги.

Джерело

Останні новини України:

