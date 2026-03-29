Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области остаются частью комплексной социальной помощи.

В Кировоградской области бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров доступны в нескольких учреждениях, оказывающих поддержку социально уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.

Программы охватывают как продовольственные наборы, так и дополнительные услуги для тех, кто вынужден был покинуть собственное жилье.

Часть таких центров не только раздает продукты, но и предлагает временное убежище, консультации и другую поддержку переселенцам. Одним из примеров является областной социальный центр матери и ребенка, где принимают людей, нуждающихся в временном жилье.

Посетителям предоставляется возможность переночевать в комфортных условиях, воспользоваться горячим душем и приготовить еду. Центр также обеспечивает детей питанием, средствами гигиены и постельным бельем. Продуктовые наборы заведения предоставляют благотворители из региона.

Еще одним местом, где можно получить гуманитарную помощь, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian. Здесь переселенцы имеют доступ к консультациям психолога, получают продукты и могут воспользоваться убежищем во время воздушной тревоги. Для детей и взрослых регулярно проводят мастер-классы, а заведение работает круглосуточно, в том числе ночью.

Кроме того, в регионе работает гуманитарный штаб, где переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и продукты с собой. Штаб расположен в помещении школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21, и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Для тех, кто нуждается в поддержке, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области остаются частью комплексной социальной помощи и регулярно обновляются в зависимости от потребностей общества.

