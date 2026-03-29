Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються частиною комплексної соціальної допомоги.

У Кіровоградській області безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів доступні у кількох установах, що надають підтримку соціально вразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.

Програми охоплюють як харчові набори, так і додаткові послуги для тих, хто змушений був покинути власне житло.

Частина таких центрів не лише роздає продукти, а й пропонує тимчасовий прихисток, консультації та іншу підтримку переселенцям. Одним із прикладів є обласний соціальний центр матері та дитини, де приймають людей, що потребують тимчасового житла.

Відвідувачам надають можливість переночувати у комфортних умовах, скористатися гарячим душем та приготувати їжу. Центр також забезпечує дітей харчуванням, засобами гігієни та постільною білизною. Продуктові набори закладу надають благодійники з регіону.

Ще одним місцем, де можна отримати гуманітарну допомогу, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian. Тут переселенці мають доступ до консультацій психолога, отримують продукти та можуть скористатися прихистком під час повітряної тривоги. Для дітей і дорослих регулярно проводять майстеркласи, а заклад працює цілодобово, у тому числі вночі.

Крім того, у регіоні діє гуманітарний штаб, де переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та продукти з собою. Штаб розташований у приміщенні школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21, і працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Для тих, хто потребує підтримки, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються частиною комплексної соціальної допомоги та регулярно оновлюються залежно від потреб громади.

