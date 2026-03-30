Подорожание проезда в Одесской области отмечает важность рационального планирования транспортных расходов и контроля ежедневного бюджета.

С начала 2026 г. в Одесской области произошло подорожание проезда в регионе, сообщают местные органы власти, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения коснулись пригородных и междугородных маршрутов, что оказывает непосредственное влияние на ежедневные расходы пассажиров.

Рейс №560 «Белгород-Днестровский – Одесса» стал самым дорогим. Билет подняли до 200 гривен вместо 160, что создает дополнительную финансовую нагрузку для тех, кто пользуется маршрутом регулярно.

Перевозчики объясняют решение повышением стоимости горючего, расходами на ремонт и обеспечение бесперебойной работы автобусов. Местные жители активно обсуждают новые тарифы и ждут уточнений администрации.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная) — 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики советуют уточнять отправку у диспетчеров.

В областном центре одновременно расширяется сеть социального транспорта. Бесплатный маршрут "проспект Свободы - улица Архитекторская" дублирует трамвай №27, обеспечивая передвижение между районами во время перебоев электроснабжения.

Эксперты советуют пассажирам планировать поездки заранее, проверять актуальные расписания и рассматривать альтернативные виды передвижения во избежание неудобств.

Источник

