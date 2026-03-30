З початку 2026 року в Одеській області відбулося подорожчання проїзду в регіоні, повідомляють місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни торкнулися приміських і міжміських маршрутів, що безпосередньо впливає на щоденні витрати пасажирів.

Рейс №560 «Білгород-Дністровський — Одеса» став найдорожчим. Квиток підняли до 200 гривень замість 160, що створює додаткове фінансове навантаження для тих, хто користується маршрутом регулярно.

Перевізники пояснюють рішення підвищенням вартості пального, витратами на ремонт та забезпечення безперебійної роботи автобусів. Місцеві жителі активно обговорюють нові тарифи і чекають уточнень від адміністрації.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) — 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати відправлення у диспетчерів.

В обласному центрі одночасно розширюють мережу соціального транспорту. Безкоштовний маршрут «проспект Свободи — вулиця Архітекторська» дублює трамвай №27, забезпечуючи пересування між районами під час перебоїв електропостачання.

Експерти радять пасажирам планувати поїздки заздалегідь, перевіряти актуальні розклади та розглядати альтернативні види пересування, щоб уникнути незручностей.

Подорожчання проїзду в Одеській області наголошує на важливості раціонального планування транспортних витрат і контролю щоденного бюджету.

Джерело

Останні новини України:

