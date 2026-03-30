Все помещения, где доступно Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, подготовлены для комфортного проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в начале 2026 года предусматривает более тысячи доступных мест во временных заведениях для размещения переселенцев, сообщает Politeka.

Информацию обнародовали местные службы на официальных ресурсах.

Речь идет о поселении в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис». Люди могут выбрать вариант в зависимости от состава семьи и индивидуальных потребностей. Часть локаций подходит для короткого пребывания, другие – для более длительного проживания.

Чтобы получить актуальные данные о наличии свободных мест, советуют обращаться в департамент социальной защиты облгосадминистрации. Специалисты предоставляют консультации и объясняют порядок поселения. Для связи действует номер 061-764-42-65, также работает горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Дополнительную информацию можно уточнить у координатора Ассоциации шелтеров Николая Городенского.

Для оформления необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, справки переселенца и документы членов семьи. Если есть льготы, нужно предоставить подтверждение. По прибытии заключают соглашение сроком шесть месяцев с возможностью продления. Бумаги разрешают подать в течение 30 дней после заселения.

При регистрации можно воспользоваться цифровым сервисом «Действие», упрощающим процедуру.

В местных службах отмечают, что информацию о доступных вариантах постоянно обновляют, поэтому перед заселением рекомендуют уточнять детали, чтобы выбрать удобное место.

