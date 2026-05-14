Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются при поддержке государственных структур и волонтерских объединений, сообщает Politeka.

В областном центре действует разветвленная система пунктов выдачи, где граждане могут получить необходимые наборы товаров первой необходимости.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье могут многодетные семьи, женщины, лица с инвалидностью и малообеспеченные семьи.

Важно понимать, что помощь выдается периодически, поэтому жителям рекомендуют внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах и страницах организаций в социальных сетях.

Основным центром распределения ресурсов остается Гуманитарный штаб, работающий по территориальному принципу в каждом районе города.

В Александровском районе пункт расположен в КЗ Запорожский академический областной театр кукол ЗОР по улице Гоголя, дом 60.

Жители Заводского района могут обращаться на улицу Рынковую, дом 2, а в Вознесеновском районе выдача организована по улице Независимой Украины, дом 55.

Для жителей Днепровского района помощь доступна в БК Энергетиков на бульваре Винтера, дом 16. В Хортицком районе штаб находится на улице Запорожского казачества, дом 17а.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдает Благотворительный фонд Каритас. Организация сосредотачивает внимание на поддержке тяжелобольных, одиноких пожилых людей и пострадавших от боевых действий.

Кроме продовольственных наборов, фонд предоставляет услуги по уходу на дому и психологическую помощь.

Чтобы получить продовольственную или иную поддержку, необходимо внимательно следить за объявлениями на официальных страницах указанных организаций.

