Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі на початку 2026 року передбачає понад тисячу доступних місць у тимчасових закладах для розміщення переселенців, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднили місцеві служби на офіційних ресурсах.

Йдеться про поселення у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах та шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс». Люди можуть обрати варіант залежно від складу родини та індивідуальних потреб. Частина локацій підходить для короткого перебування, інші — для довшого проживання.

Щоб отримати актуальні дані про наявність вільних місць, радять звертатися до департаменту соціального захисту обласної адміністрації. Фахівці надають консультації та пояснюють порядок поселення. Для зв’язку діє номер 061-764-42-65, також працює гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Додаткову інформацію можна уточнити у координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського.

Для оформлення необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця та документи членів родини. Якщо є пільги, потрібно надати підтвердження. Після прибуття укладають угоду строком на шість місяців із можливістю продовження. Папери дозволяють подати протягом 30 днів після заселення.

Під час реєстрації можна скористатися цифровим сервісом «Дія», що спрощує процедуру. Усі приміщення, де доступне Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, підготовлені для комфортного проживання.

У місцевих службах зазначають, що інформацію про доступні варіанти постійно оновлюють, тому перед заселенням рекомендують уточнювати деталі, щоб обрати найзручніше місце.

