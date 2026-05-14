Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится поэтапно после решения исполнительного комитета по обновлению тарифов на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Вопросы пересмотра расценок обсуждали во время заседаний городского совета вместе с перевозчиками и жителями общины. По результатам консультаций власти согласовали двухэтапное повышение стоимости билетов в мае и июне.

С 11 мая одна поездка будет стоить 30 гривен. Следующий этап запланирован на 1 июня — тогда тариф вырастет до 35 гривен. До принятия решения пассажиры платили 25 гривен.

Перевозчик сначала предлагал установить цену на 40 гривен. Необходимость объясняли подорожанием горючего, ремонта автобусов и увеличением расходов на содержание транспорта.

В ходе общественного обсуждения часть жителей выступила за сохранение предварительной стоимости. Другие жители поддержали вариант постепенного поднятия во избежание резкой финансовой нагрузки.

В городском совете отмечают, что компромиссное решение позволяет одновременно поддержать стабильную работу перевозчиков и смягчить влияние перемен для пассажиров. Именно так в обществе объясняют подорожание проезда в Кировоградской области и необходимость пересмотра действующих тарифов.

Отдельно подтвердили сохранность льгот для участников боевых действий и семей погибших военных. Расходы на бесплатные перевозки будут компенсированы из местного бюджета. Программа действует еще с 2021 года, а каждый год на нее направляют более 250 тысяч гривен.

Мэр также отметил, что расширение льготных категорий пока остается сложным из-за значительной нагрузки на бюджет общины. В то же время, чиновники не исключают нового пересмотра тарифов в случае дальнейшего роста цен на горючее или обслуживания транспорта.

