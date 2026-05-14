Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предоставляется правительством как временная мера для поддержки украинцев в кризисный период, сообщает Politeka.

Начиная с ноября 2023 года, такая поддержка назначается семье на 6 месяцев. Государство периодически пересматривает и продолжает действие соответствующей программы, которая охватывает сейчас наиболее уязвимые категории переселенцев.

В этот список входят люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

Если же дети продолжают обучение, то финансовая поддержка может быть сохранена до достижения ими 23 лет. Также право на средства имеют семьи, в составе которых есть только нетрудоспособные лица.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области начисляется каждый месяц одному из членов семьи, который является уполномоченным лицом.

При этом расчет производится на каждого члена семьи отдельно. Для лиц с инвалидностью и детям сумма составляет 3000 грн. Для других категорий получателей предусмотрена выплата в размере 2000 грн. в месяц.

Отдельное внимание государственные органы уделяют длительности денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области. Максимальное количество периодов выплат было увеличено с четырех до пяти.

Благодаря такому решению наиболее уязвимые граждане смогут получать средства на полгода дольше. Однако для получения такой поддержки необходимо своевременно подать документы.

Ранее подачу заявок на проживание нужно было осуществить до 1 мая, но недавно этот срок был продлен. Теперь поддержка может быть оформлена до 1 июня 2026г.

