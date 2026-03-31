Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому советуют следить за новыми предложениями.

Жители Винницкой области предлагают бесплатное жилье для ВПЛ через платформу «Допомагай», где публикуют объявления о временном убежище для людей, покинувших дома из-за войны, сообщает Politeka.

Сайт соединяет владельцев домов с теми, кто ищет временное проживание. Каждое объявление содержит описание условий, контактные данные и информацию о размещении.

Пользователи могут просмотреть доступные варианты, узнать детали и напрямую договориться с хозяевами. Некоторые предложения рассчитаны на семьи или группы людей.

Один из домов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Сооружение построено в 1987 году и не имеет централизованного газа и водоснабжения, но во дворе есть колодец, а обогрев осуществляется печью. Дом включает четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и садовый участок. Такой вариант подходит тем, кто готов ухаживать за территорией и жить в селе.

Еще один вариант находится в Виннице на улице Леси Украинки. Жилье ориентировано на женщин с детьми и обеспечивает базовые условия для временного проживания. Владельцы принимают переселенцев с декабря.

Для удобства предусмотрены поисковые фильтры, помогающие быстро найти нужные варианты. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии 0-800-332-238.

Волонтеры проверяют объявление вручную во избежание ошибочных данных. По их словам, бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому советуют следить за новыми предложениями и своевременно связываться с хозяевами.

