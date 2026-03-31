Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тому радять стежити за новими пропозиціями.

Мешканці Вінницької області пропонують безкоштовне житло для ВПО через платформу «Допомагай», де публікують оголошення про тимчасове прихисток для людей, які залишили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Сайт з’єднує власників осель із тими, хто шукає тимчасове проживання. Кожне оголошення містить опис умов, контактні дані та інформацію про розміщення.

Користувачі можуть переглянути доступні варіанти, дізнатися деталі та напряму домовитися з господарями. Деякі пропозиції розраховані на родини або групи людей.

Один із будинків розташований у селі Потоки Жмеринського району. Споруда зведена у 1987 році і не має централізованого газу та водопостачання, але на подвір’ї є криниця, а обігрів здійснюється піччю. Будинок включає чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські будівлі, погріб та садову ділянку. Такий варіант підходить тим, хто готовий доглядати територію та жити у селі.

Ще один варіант знаходиться у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Помешкання орієнтоване на жінок із дітьми та забезпечує базові умови для тимчасового проживання. Власники приймають переселенців з грудня.

Для зручності передбачені фільтри пошуку, що допомагають швидко знайти потрібні варіанти. Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії 0-800-332-238.

Волонтери перевіряють оголошення вручну, щоб уникнути помилкових даних. За їхніми словами, безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тому радять стежити за новими пропозиціями та своєчасно зв’язуватися з господарями.

