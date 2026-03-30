Жители предлагают бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области через частные объявления, ориентированные на женщин, семьи и людей с домашними животными, сообщает Politeka.

Предложения охватывают как городские квартиры, так и сельские дома, что позволяет выбрать жилье в зависимости от потребностей переселенцев.

В Харькове на Салтовском шоссе владельцы предлагают комнату в двухкомнатной квартире. Проживание бесплатно для женщины, которая может помогать хозяйке и ухаживать за пожилой бабушкой, проживающей в другой комнате. Квартира удобно расположена рядом с транспортной инфраструктурой и магазинами. Все детали договоренностей можно обсудить по телефону с владельцем.

Деревенские варианты тоже доступны. В селе Бабаи Харьковского района предлагается дом с двумя жилыми комнатами и кухней. Подключены газ и вода, но туалет находится во дворе, а ванной комнаты нет. На участке расположены погреб, сарай и сад. Место подходит для тех, кто готов жить в сельской местности и ухаживать за территорией. Рядом – лес и озеро, до города – 12 км. В доме могут проживать люди с кошками или собаками.

Владельцы отмечают, что предложения рассчитаны на разные сроки пребывания. Некоторые варианты предусматривают минимальную помощь по хозяйству, другие позволяют просто жить без дополнительных обязанностей.

Для удобства переселенцев объявления публикуются с контактами, позволяющими договариваться напрямую и получать актуальную информацию. Местные жители призывают ищущих бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области не откладывать обращение, чтобы вовремя получить дом.

