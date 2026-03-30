Місцеві мешканці закликають тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО в Харківській області, не відкладати звернення, щоб вчасно отримати дім.

Мешканці пропонують безкоштовне житло для ВПО в Харківській області через приватні оголошення, орієнтовані на жінок, родини та людей із домашніми тваринами, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють як міські квартири, так і сільські будинки, що дає можливість обрати житло залежно від потреб переселенців.

У Харкові на Салтівському шосе власники пропонують кімнату у двокімнатній квартирі. Проживання безкоштовне для жінки, яка може допомагати господині та доглядати за літньою бабусею, що проживає в іншій кімнаті. Квартира зручно розташована поруч із транспортною інфраструктурою та магазинами. Усі деталі домовленостей можна обговорити телефоном із власником.

Сільські варіанти теж доступні. У селі Бабаї Харківського району пропонують будинок із двома житловими кімнатами та кухнею. Підключено газ і воду, але туалет знаходиться на подвір’ї, а ванної кімнати немає. На ділянці розташовані погріб, сарай та сад. Місце підходить для тих, хто готовий жити в сільській місцевості та доглядати за територією. Поруч — ліс та озеро, до міста — 12 км. У будинку можуть проживати люди з котами або собаками.

Власники зазначають, що пропозиції розраховані на різні терміни перебування. Деякі варіанти передбачають мінімальну допомогу по господарству, інші дозволяють просто мешкати без додаткових обов’язків.

Для зручності переселенців оголошення публікуються з контактами, що дозволяє домовлятися напряму та отримувати актуальну інформацію. Місцеві мешканці закликають тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО в Харківській області, не відкладати звернення, щоб вчасно отримати дім.

