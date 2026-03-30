В Харьковской области стартовали доплаты для пенсионеров, учитывающих сверхурочный трудовой стаж и актуальный прожиточный минимум, сообщает Politeka.

О новых выплатах для пенсионеров региона сообщили на официальном портале Пенсионного фонда Украины.

Выплаты помогают повысить размер пенсии и обеспечивают дополнительные социальные гарантии для пожилых людей.

С 1 января 2026 года надбавка составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх нормы. С учетом прожиточного минимума 2595 гривен это 25,95 грн ежемесячно за каждый дополнительный год стажа. Автоматический перерасчет применяется к женщинам более 30 лет трудового стажа и мужчинам, работавшим более 35 лет.

Продолжение работы после ухода на пенсию или смена прожиточного минимума влияет на сумму надбавки. Выплаты перечисляются в соответствии с новыми условиями, что гарантирует актуальность поддержки для каждого пенсионера.

Ветераны труда получают дополнительные льготы. Это бесплатное протезирование зубов, приоритетное санаторно-курортное лечение и расширенный доступ к медицинским услугам. Для получения льгот необходимо оформить удостоверение через органы социальной защиты населения.

Статус ветерана труда также предусматривает бесплатный проезд в пределах области, первоочередной ремонт жилья и обеспечение жестким топливом в зимний период. Минимальная прибавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет 129,75 гривен.

Доплаты пенсионерам в Харьковской области обеспечивают финансовую поддержку старшего поколения и помогают сохранить стабильность доходов, одновременно улучшая уровень жизни и доступ к необходимым услугам.

