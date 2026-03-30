У Харківській області стартували доплати для пенсіонерів, що враховують понаднормовий трудовий стаж та актуальний прожитковий мінімум, повідомляє Politeka.

Про нові виплати для пенсіонерів регіону повідомили на офіційному порталі Пенсійного фонду України.

Виплати допомагають підвищити розмір пенсії та забезпечують додаткові соціальні гарантії для літніх людей.

З 1 січня 2026 року надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад норму. З урахуванням прожиткового мінімуму 2595 гривень, це 25,95 грн щомісяця за кожен додатковий рік стажу. Автоматичний перерахунок застосовується до жінок із понад 30 років трудового стажу та чоловіків, які працювали понад 35 років.

Продовження роботи після виходу на пенсію або зміна прожиткового мінімуму впливає на суму надбавки. Виплати перераховуються відповідно до нових умов, що гарантує актуальність підтримки для кожного пенсіонера.

Ветерани праці отримують додаткові пільги. Це безкоштовне протезування зубів, пріоритетне санаторно-курортне лікування та розширений доступ до медичних послуг. Для отримання пільг необхідно оформити посвідчення через органи соціального захисту населення.

Статус ветерана праці також передбачає безплатний проїзд у межах області, першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом у зимовий період. Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить 129,75 гривень.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області забезпечують фінансову підтримку старшого покоління та допомагають зберегти стабільність доходів, одночасно покращуючи рівень життя та доступ до необхідних послуг.

