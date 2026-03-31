Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет направляться прежде всего людям из социально уязвимых групп и гражданам с подтвержденным официальным доходом.

В Одесской области переселенцы продолжают получать денежную помощь для ВПЛ без необходимости подавать дополнительные заявления, сообщает Politeka.

Часть получателей может потерять поддержку по истечении определенного срока, сообщают службы социальной защиты.

Ежемесячная сумма пособия составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. Финансирование предоставляется на шесть месяцев, после чего начисление прекращается для тех, кто не отвечает критериям продления.

Автоматическое продление выплат предусмотрено для социально уязвимых категорий: пенсионеры с доходом до 9444 гривен, люди с инвалидностью I–II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные малыши, сироты и несовершеннолетние без родителей, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Средний доход семьи на одного члена не должен превышать 10380 гривен. Если показатель выше, финансирование может быть приостановлено до повторной проверки.

Отдельно предусмотрена поддержка для переселенцев с официальным трудоустройством или зарегистрированным бизнесом. В таких случаях начисление 2000 гривен ежемесячно возможно при непрерывной деятельности не менее шести месяцев.

Проверка информации осуществляется автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда. Дополнительные обращения или заявления не требуются.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет в дальнейшем направляться прежде всего людям из социально уязвимых групп и гражданам с подтвержденным официальным доходом.

Переселенцы рекомендуют регулярно проверять собственные данные и сообщать об изменениях в семейном или финансовом состоянии, чтобы избежать проблем с начислением выплат.

Источник: Напенсії.

