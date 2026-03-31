Грошова допомога для ВПО в Одеській області надалі спрямовуватиметься передусім людям із соціально вразливих груп та громадянам із підтвердженим офіційним доходом.

У Одеській області переселенці продовжують отримувати грошова допомога для ВПО без необхідності подавати додаткові заяви, повідомляє Politeka.

Частина отримувачів може втратити підтримку після завершення визначеного терміну, повідомляють служби соціального захисту.

Щомісячна сума допомоги становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю. Фінансування надається на шість місяців, після чого нарахування припиняють для тих, хто не відповідає критеріям продовження.

Автоматичне продовження виплат передбачене для соціально вразливих категорій: пенсіонери з доходом до 9444 гривень, люди з інвалідністю I–II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі малюки, сироти та неповнолітні без батьків, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу.

Середній дохід родини на одного члена не повинен перевищувати 10 380 гривень. Якщо показник вищий, фінансування можуть призупинити до повторної перевірки.

Окремо передбачено підтримку для переселенців з офіційним працевлаштуванням або зареєстрованим бізнесом. У таких випадках нарахування 2000 гривень щомісяця можливе за умови безперервної діяльності не менше шести місяців.

Перевірка інформації здійснюється автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду. Додаткові звернення чи заяви не потрібні.

Переселенцям рекомендують регулярно перевіряти власні дані та повідомляти про зміни у сімейному або фінансовому стані, щоб уникнути проблем із нарахуванням виплат.

Джерело: Напенсії.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: водоканал розповів про нові ціни, усі подробиці.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одесі: що чекає українців вже найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Одеській області: за яких умов можна отримати підтримку.