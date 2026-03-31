Международная организация Mercy Corps приступила к оказанию гуманитарной помощи для пенсионеров в Черниговской области и других пострадавших регионах Украины, сообщает Politeka.

Программа поддержки реализуется при содействии Фонда Говарда Г. Баффета и направлена ​​на помощь пожилым гражданам, местным домохозяйствам, фермерам и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим в результате войны. В услуги получателей входят денежные выплаты, бытовые и пищевые наборы, гигиенические комплекты, а также помощь для возобновления сельскохозяйственной деятельности.

Поддержка доступна на территории многих областей, включая Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую и Черниговскую. Программа охватывает районы, где безопасность позволяет вести активности, а работа бизнеса и домохозяйств возможна без риска для жизни.

В Черниговской области мероприятия реализуются совместно с партнерами: Благотворительным фондом ПОДДЕРЖКА АГРО, ОО Всеукраинский Аграрный Совет и другими организациями, имеющими опыт поддержки фермерских и сельскохозяйственных инициатив.

Программа включает несколько категорий:

Домохозяйства и мелкие фермеры – помощь в восстановлении утраченной сельскохозяйственной деятельности.

– поддержка предприятий, важных для фермеров и общин. Малый и средний агробизнес

– помощь в развитии микро-, малого и среднего бизнеса в регионе. Учреждения, предоставляющие услуги аграрному сектору

– поддержка тех, кто возглавляет домохозяйство или агробизнес, включая обучение и консультации для новичков в сфере сельского хозяйства. Женщины-фермерки

Специалисты отмечают, что перед подачей заявки следует ознакомиться с подробной информацией о помощи, чтобы правильно определить категорию и подготовить все необходимые документы. Программа позволяет не только покрыть базовые потребности пожилых граждан, но и способствует восстановлению экономической активности в сельских районах.

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Черниговской области могут все, кто отвечает критериям, своевременно подал документы и придерживается рекомендаций организаторов программы.

Последние новости Украины:

