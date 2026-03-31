Отримати гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області можуть усі, хто відповідає критеріям.

Міжнародна організація Mercy Corps розпочала надання гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області та інших постраждалих регіонах України, повідомляє Politeka.

Програма підтримки реалізується за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета та спрямована на допомогу літнім громадянам, місцевим домогосподарствам, фермерам та внутрішньо переміщеним особам, які постраждали через війну. До послуг отримувачів входять грошові виплати, побутові та харчові набори, гігієнічні комплекти, а також допомога для відновлення сільськогосподарської діяльності.

Підтримка доступна на території багатьох областей, включно з Дніпропетровською, Донецькою, Київською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Харківською, Херсонською, Черкаською та Чернігівською. Програма охоплює райони, де безпека дозволяє проводити активності, а робота бізнесу та домогосподарств можлива без ризику для життя.

У Чернігівській області заходи реалізуються спільно з партнерами: Благодійним фондом «ПІДТРИМКА АГРО», ГО «Всеукраїнська Аграрна Рада» та іншими організаціями, що мають досвід підтримки фермерських та сільськогосподарських ініціатив.

Програма охоплює кілька категорій:

Домогосподарства та дрібні фермери – допомога у відновленні втраченої сільськогосподарської діяльності.

– допомога у відновленні втраченої сільськогосподарської діяльності. Малий та середній агробізнес – підтримка підприємств, критично важливих для фермерів та громад.

– підтримка підприємств, критично важливих для фермерів та громад. Установи, що надають послуги аграрному сектору – допомога для розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу у регіоні.

– допомога для розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу у регіоні. Жінки-фермерки – підтримка тих, хто очолює домогосподарство або агробізнес, включно з навчанням та консультаціями для новачків у сфері сільського господарства.

Фахівці наголошують, що перед подачею заявки варто ознайомитися з детальною інформацією про допомогу, щоб правильно визначити категорію та підготувати всі необхідні документи. Програма дозволяє не лише покрити базові потреби літніх громадян, а й сприяє відновленню економічної активності у сільських районах.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме змінилися тарифи.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: стало відомо, як змінилися розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області: як отримати бажану підтримку.