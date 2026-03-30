Подорожание проезда в Черкассах коснулось только тех, кто рассчитывается наличными, тогда как держатели карт и электронных билетов продолжают оплачивать проезд по старому тарифу.

С марта в городе введено подорожание проезда в Черкассах, которое касается маршруток при оплате наличными, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры платят 20 гривен, тогда как при бесконтактном расчете из-за валидатора тариф остался на уровне 16 гривен.

Такие изменения инициировал горисполком, чтобы уменьшить оборот нефиксированных наличных денег и повысить прозрачность перевозок, пояснил директор департамента дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Сергей Отрешко. По его словам, новый подход также стимулирует пассажиров пользоваться безналичными способами оплаты, что уменьшает нагрузку на кондукторов и упрощает учет средств для перевозчиков.

Местные жители отреагировали по-разному. Пенсионерка Татьяна отметила, что не пользуется валидатором, поэтому для нее тариф в 20 гривен остается актуальным: "Это для меня пока не нужно. Я здесь редко бываю, поэтому буду платить наличными" .

Черкащанка Ирина поделилась удивлением из-за разницы в цене: "Вообще — это неправильно. Проезд должен быть одинаково, что картой, что наличными. Это у перевозчика определенно какие-то свои прихоти" .

В то же время житель города Александр отметил, что ему удобно оплачивать любым способом, а разница не критическая: "У кого-то может не хватить на 20 гривен, бывают такие ситуации. Сегодня у меня нет наличных денег, то валидатором. Была бы наличность — заплатил бы наличными" .

По наблюдению водителя маршрутки Сергея, большинство пассажиров уже перешли на безналичную оплату, а негативной реакции на изменения не последовало: "Они и так много рассчитываются валидатором. И молодежь, и пенсионеры – они когда как. Все в основном платят валидаторами" .

Представители перевозчиков – компаний «Эпитранс», «ЧАРЗ – авто» и «Авто-тюл» – на телефонные звонки журналистов не ответили. По словам Сергея Отрешко, они не возражали против решения исполкома: "Вошла сумма разницы, которая стимулирует пользоваться безналичными. Это экономия, прозрачность для владельцев и водителей. Негативу или сопротивления мы не увидели".

Источник

Последние новости Украины:

