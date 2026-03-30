Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком должно обеспечить бесперебойную работу системы сбора и вывоза мусора в городе и общине.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком вступило в силу с марта 2026, сообщает Politeka.

Новые расценки касаются вывоза мусора для жителей многоэтажных домов, частного сектора и сел.

Городское коммунальное предприятие "Спецкоммунтранс" обнародовало детали: плата зависит от типа жилой застройки и способа содержания контейнерных площадок. Для многоэтажек взнос составит от 35,82 до 40,16 гривен на человека ежемесячно. Частный сектор будет платить от 39,04 до 43,84 гривны, а сельские жители - 23,99-31,13 гривны.

Отдельно введена абонентская плата для домов с индивидуальными договорами - 8,02 гривны в месяц с одного лицевого счета.

Изменения объясняют стремительным ростом издержек. Электроэнергия за последние годы подорожала в три раза, обслуживание техники и запасные части – на 160%, а горючее – на 110–145%. Также повлияли на повышение прожиточного минимума и новые законодательные требования.

Дополнительным фактором стало внедрение международного проекта модернизации системы обращения с отходами, финансируемой при поддержке ЕБРР и Европейского Союза.

Несмотря на коррекцию тарифов, Хмельницкий остается среди городов с самыми низкими ценами на услуги. Для сравнения: в Луцке тариф превышает 61 гривну, в Черновцах - около 63, а в Ужгороде и Кропивницком - более 84-87 гривен на человека.

Специалисты советуют жителям ознакомиться с новыми начислениями и проверить, можно ли оформить льготы.

