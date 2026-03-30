Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому має забезпечити безперебійну роботу системи збору та вивезення сміття у місті та громаді.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому набуло чинності з березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються вивезення сміття для мешканців багатоповерхових будинків, приватного сектора та сіл громади.

Міське комунальне підприємство «Спецкомунтранс» оприлюднило деталі: плата залежить від типу житлової забудови та способу утримання контейнерних майданчиків. Для багатоповерхівок внесок складе від 35,82 до 40,16 гривні на людину щомісяця. Приватний сектор сплачуватиме від 39,04 до 43,84 гривні, а сільські жителі — 23,99–31,13 гривні.

Окремо введено абонентську плату для будинків із індивідуальними договорами — 8,02 гривні на місяць з одного особового рахунку.

Зміни пояснюють стрімким зростанням витрат. Електроенергія за останні роки подорожчала у три рази, обслуговування техніки та запасні частини — на 160%, а пальне — на 110–145%. Також вплинули підвищення прожиткового мінімуму та нові законодавчі вимоги.

Додатковим чинником стало впровадження міжнародного проєкту модернізації системи поводження з відходами, що фінансується за підтримки ЄБРР та Європейського Союзу.

Незважаючи на корекцію тарифів, Хмельницький залишається серед міст з найнижчими цінами на послуги. Для порівняння: у Луцьку тариф перевищує 61 гривню, у Чернівцях — близько 63, а в Ужгороді та Кропивницькому — понад 84–87 гривень на особу.

Фахівці радять жителям ознайомитися з новими нарахуваннями та перевірити, чи можна оформити пільги.

