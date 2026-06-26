Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривают как составляющую более широкого экономического процесса.

Подорожание продуктов в Николаевской области фиксируется на фоне роста расходов в сельском хозяйстве и перестройки аграрного рынка, передает Politeka.

Экономисты объясняют, что нынешняя ценовая динамика формируется не из-за нехватки товаров, а из-за увеличения себестоимости на всех этапах — от выращивания до доставки в торговые сети. Именно затраты становятся ключевым фактором влияния на конечный ценник для потребителя.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно подорожали горючее, логистические услуги, агрохимия и другие ресурсы, необходимые для работы агросектора. Это формирует дополнительное давление на производителей и переработчиков.

Специалисты отмечают, что обработка одного гектара земли сейчас обходится примерно на 35–40% дороже, чем раньше. Причина – комплексный рост стоимости материалов и сервисов, обеспечивающих полный производственный цикл.

В то же время урожайность в большинстве регионов остается относительно стабильной. Но эти объемы не перекрывают увеличенных издержек, поэтому часть погрузки постепенно переходит в розничные цены.

Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривают как составляющую более широкого экономического процесса, охватывающего продовольственный рынок и напрямую зависит от стоимости ключевых ресурсов производства.

Олег Пендзин подчеркивает, что главный драйвер перемен – именно затраты, а не дефицит продукции. Даже при достаточном предложении рынок реагирует на рост себестоимости корректировкой цен.

Эксперты ожидают, что дальнейшая ситуация будет оставаться чувствительной к стоимости горючего, аграрных материалов и транспортной составляющей, которые будут и дальше определять ценовую динамику на продовольственном рынке.

Источник: enovosty

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