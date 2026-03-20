Ограничения движения транспорта в Киеве создадут неудобства местным жителям в передвижении по городу.

Ограничения движения транспорта в Киеве продлятся до 22 марта из-за ремонтных работ на ключевых мостах и ​​путепроводах столицы, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Киеве коснутся нескольких важных транспортных артерий. Специалисты КП «Киевавтодормост» будут проводить ремонт дорожного покрытия.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут вводить поэтапно и частично, а сроки работ могут изменяться из-за погодных условий.

Коммунальщики призывают водителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов и отдавать предпочтение альтернативным путям, чтобы избежать пробок.

19 марта неудобства уже коснулось Северного моста и улицы Ивана Выговского на участке от ул. Виктора Некрасова до просп. Европейского Союза с 8:00 до 17:00.

20 марта ремонтные работы будут проводить на Никольском путепроводе через железнодорожные пути на просп. Соборности и Северном мостовом переходе.

В течение 21-22 марта внимательным нужно быть на следующих участках: Воздухофлотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных сил, мост через реку Лыбидь на просп. Воздушных сил, эстакада на ул. Жилянский и Северный мостовой переход.

Проезд в этих местах будет частично перекрыт, чтобы коммунальщики могли безопасно завершить ремонтные работы.

Такие неудобства становятся дополнительным вызовом водителям в будние дни, ведь большинство этих магистралей обеспечивают сообщение между жилыми районами и бизнес-центрами.

Из-за временных неудобств некоторые маршруты могут продлиться, а пробки в пиковые часы станут более вероятными.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: как скорректированы новые цены.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто получит дополнительные выплаты в феврале.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: на каких маршрутах выросли цены.