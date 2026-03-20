Обмеження руху транспорту в Києві триватимуть до 22 березня через ремонтні роботи на ключових мостах і шляхопроводах столиці, повідомляє Politeka.
Обмеження руху транспорту в Києві зачеплять кілька важливих транспортних артерій. Фахівці КП «Київавтошляхміст» проводитимуть ремонт дорожнього покриття.
Обмеження руху транспорту в Києві будуть вводити поетапно та частково, а терміни робіт можуть змінюватися через погодні умови.
Комунальники закликають водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів і віддавати перевагу альтернативним шляхам, щоб уникнути заторів.
19 березня незручносі вже торкнулися Північного мосту та вулиці Івана Виговського на ділянці від вул. Віктора Некрасова до просп. Європейського Союзу з 8:00 до 17:00.
20 березня ремонтні роботи проводитимуть на Микільському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Соборності та на Північному мостовому переході.
Протягом 21–22 березня уважним потрібно бути на таких ділянках: Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних Сил, міст через річку Либідь на просп. Повітряних Сил, естакада на вул. Жилянській та Північний мостовий перехід.
Проїзд у цих місцях буде частково перекритий, щоб комунальники могли безпечно завершити ремонтні роботи.
Такі незручності стають додатковим викликом для водіїв у будні дні, адже більшість цих магістралей забезпечують сполучення між житловими районами та бізнес-центрами.
Через тимчасові незручності деякі маршрути можуть подовжитися, а затори у пікові години стануть більш ймовірними.
