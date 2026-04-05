Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно через онлайн-платформу «Допомагай», где жители региона публикуют объявления о временном убежище для переселенцев, сообщает Politeka.

Сайт объединяет владельцев домов с ищущие жилье. Каждое объявление содержит описание условий, контакты и информацию о местоположении помещений.

Пользователи могут просмотреть доступные варианты, узнать детали и напрямую договориться с хозяевами. Некоторые предложения рассчитаны на семьи или небольшие группы.

Один из домов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Сооружение 1987 года постройки не имеет централизованного газа и водоснабжения, но во дворе есть колодец, а обогрев осуществляется печью. Дом включает четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и садовый участок. Такой вариант подходит тем, кто готов ухаживать за территорией и жить в селе.

Еще одно предложение размещено в Виннице по улице Леси Украинки. Жилье ориентировано на женщин с детьми и обеспечивает базовые условия для временного проживания. Владельцы принимают переселенцев с декабря.

Для удобства предусмотрены фильтры поиска, помогающие быстро отсортировать варианты по параметрам. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии 0-800-332-238.

Волонтеры вручную проверяют все объявления во избежание ошибочных данных. Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому специалисты советуют следить за новыми предложениями и своевременно связываться с хозяевами.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.