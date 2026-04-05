Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тому фахівці радять стежити за новими пропозиціями.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне через онлайн-платформу «Допомагай», де мешканці регіону публікують оголошення про тимчасовий прихисток для переселенців, повідомляє Politeka.

Сайт об’єднує власників осель із тими, хто шукає житло. Кожне оголошення містить опис умов, контакти та інформацію про розташування приміщень.

Користувачі можуть переглянути доступні варіанти, дізнатися деталі та напряму домовитися з господарями. Деякі пропозиції розраховані на родини або невеликі групи.

Один із будинків розташований у селі Потоки Жмеринського району. Споруда 1987 року побудови не має централізованого газу та водопостачання, але на подвір’ї є криниця, а обігрів здійснюється піччю. Будинок включає чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські будівлі, погріб і садову ділянку. Такий варіант підходить тим, хто готовий доглядати територію та жити в селі.

Ще одна пропозиція розміщена у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Помешкання орієнтоване на жінок із дітьми та забезпечує базові умови для тимчасового проживання. Власники приймають переселенців із грудня.

Для зручності передбачені фільтри пошуку, які допомагають швидко відсортувати варіанти за параметрами. Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії 0-800-332-238.

Волонтери вручну перевіряють усі оголошення, щоб уникнути помилкових даних. Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тому фахівці радять стежити за новими пропозиціями та своєчасно зв’язуватися з господарями.

