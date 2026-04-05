Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предлагают через частные объявления, ориентированные на семьи, женщин и людей с домашними животными, сообщает Politeka.

Предложения охватывают городские квартиры и сельские дома, что позволяет выбирать жилье в соответствии с потребностями переселенцев.

В Харькове на Салтовском шоссе доступна комната в двухкомнатной квартире. Проживание бесплатно для женщины, которая может помогать хозяйке и ухаживать за пожилой бабушкой, живущей в другой комнате. Квартира расположена рядом с транспортом и магазинами. Все детали можно обсудить по телефону с владельцем.

Деревенские варианты тоже доступны. В селе Бабаи Харьковского района предлагается дом с двумя комнатами и кухней. Подключены газ и вода, но туалет расположен во дворе, ванной комнаты нет. На территории есть погреб, сарай и сад. Помещение подходит для тех, кто готов жить в деревне и помогать по хозяйству. Рядом лес и озеро, в город — 12 км. Возможно проживание с кошками или собаками.

Владельцы уточняют, что предложения разнятся по срокам пребывания. Некоторые варианты предусматривают минимальную помощь по хозяйству, другие позволяют жить без обязанностей.

Для удобства переселенцев все объявления публикуются с контактами, позволяющими договариваться напрямую и получать актуальные сведения. Местные жители призывают тех, кто ищет бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области, обращаться сразу, чтобы вовремя получить убежище.

Регулярное обновление объявлений позволяет переселенцам оперативно находить свободные варианты и планировать переезд без излишних задержек.

