Місцеві мешканці закликають тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО в Харківській області, звертатися одразу, щоб вчасно отримати прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області пропонують через приватні оголошення, орієнтовані на родини, жінок та людей із домашніми тваринами, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють міські квартири та сільські будинки, що дає змогу обирати житло відповідно до потреб переселенців.

У Харкові на Салтівському шосе доступна кімната у двокімнатній квартирі. Проживання безкоштовне для жінки, яка може допомагати господині та доглядати літню бабусю, що живе в іншій кімнаті. Квартира розташована поруч із транспортом і магазинами. Всі деталі можна обговорити телефоном із власником.

Сільські варіанти теж доступні. У селі Бабаї Харківського району пропонують будинок із двома кімнатами та кухнею. Підключено газ і воду, але туалет розташований на подвір’ї, ванної кімнати немає. На території є погріб, сарай і сад. Приміщення підходить для тих, хто готовий жити у селі та допомагати по господарству. Поруч ліс та озеро, до міста — 12 км. Можливе проживання з котами або собаками.

Власники уточнюють, що пропозиції різняться за термінами перебування. Деякі варіанти передбачають мінімальну допомогу по господарству, інші дозволяють мешкати без обов’язків.

Для зручності переселенців усі оголошення публікуються з контактами, що дозволяє домовлятися напряму та отримувати актуальні відомості.

Регулярне оновлення оголошень дозволяє переселенцям оперативно знаходити вільні варіанти та планувати переїзд без зайвих затримок.

Останні новини України:

