В Харьковской области начались доплаты пенсионерам, сообщает Politeka.

Выплаты учитывают сверхурочный трудовой стаж и актуальный прожиточный минимум, что позволяет повысить пенсии и обеспечивает дополнительные социальные гарантии для пожилых людей.

С 1 января 2026 года надбавка составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх нормы. При прожиточном минимуме 2595 гривен это 25,95 грн ежемесячно за один дополнительный год стажа. Пересчет производится автоматически для женщин старше 30 лет и мужчин старше 35 лет трудового стажа.

Продолжение работы после ухода на пенсию или изменения прожиточного минимума влияют на размер надбавки. Выплаты перечисляются в соответствии с актуальными условиями, чтобы каждый получатель получал справедливую поддержку.

Ветераны труда имеют дополнительные льготы: бесплатное протезирование, первоочередное санаторно-курортное лечение и расширенный доступ к медицинским услугам. Для оформления статуса необходимо обратиться в органы соцзащиты.

Статус ветерана также предусматривает бесплатный проезд в пределах области, приоритетный ремонт жилья и обеспечение жестким топливом в зимний период. Минимальная прибавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет 129,75 гривен.

Регулярное обновление данных и контроль начислений гарантируют, что доплаты пенсионерам в Харьковской области будут поступать без задержек, поддерживая финансовую стабильность и улучшая качество жизни старшего поколения.

Чтобы воспользоваться выплатами вовремя специалисты советуют заранее проверять документы и следить за объявлениями Пенсионного фонда.

