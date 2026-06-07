Подорожание проезда во Львове стало заметным изменением в городском транспорте после введения новых тарифов 16 мая, сообщает Politeka.
Обновление задело как жителей, так и гостей города. Сумма за поездку теперь напрямую зависит от выбранного способа оплаты.
Самый высокий тариф установили для наличного расчета – 30 гривен за один билет. Если пассажир пользуется банковской картой, стоимость уменьшается до 26 гривен.
Еще более выгодные условия действуют для владельцев «Леокарт» и пользователей мобильного приложения. В этом случае поездка стоит 23 гривны, что фактически стимулирует переход на безналичные расчеты.
Студентам предусмотрели отдельный льготный тариф. При наличии специальной транспортной карты одна поездка обходится в 11,5 грн., что существенно снижает расходы на ежедневные маршруты.
Специалисты связывают подорожание проезда во Львове с ростом расходов перевозчиков и повышением цен на горючее. Подобные решения в последнее время принимаются и в других городах Украины.
Для сравнения, в Киеве тариф в городском транспорте остается ниже: поездка в метро, автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 8 гривен, а с карточкой может быть еще дешевле.
В городском совете объясняют, что пересмотр стоимости призван обеспечить стабильную работу системы перевозок и поддержание качества услуг.
Последующие изменения в тарифной политике будут зависеть от экономической ситуации и расходов транспортных предприятий.
Эксперты не исключают, что тарифные корректировки могут продолжиться при дальнейшем росте расходов в области общественных перевозок.
Источник: fakty
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