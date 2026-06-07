Подорожание проезда в Сумах рассматривается как элемент более широкого пересмотра экономических условий работы общественного транспорта.

Подорожание проезда в Сумах может быть утверждено в ближайшее время, передает издание Politeka.

В городе обнародовали проект распоряжения военной администрации о пересмотре тарифов на пассажирские перевозки.

Документ предполагает обновление стоимости как городских, так и пригородных маршрутов. По предложению, поездка в черте города способна вырасти с 15 до 20 гривен. Рейс в село Песчаное планируют оценить в 28 гривен.

Перевозчики объясняют возможные изменения ростом затрат на работу транспорта. Среди ключевых факторов – подорожание горючего, запчастей и ремонтных услуг. Дополнительно повлияли на повышение минимальной зарплаты и общее увеличение операционных расходов.

Отдельно учитываются риски, связанные с военным положением и повреждением инфраструктуры в результате обстрелов, что затрудняет стабильное функционирование маршрутной сети.

В этом контексте подорожание проезда в Сумах рассматривается как элемент более широкого пересмотра экономических условий работы общественного транспорта.

В настоящее время проект находится на этапе обсуждения. Окончательное решение будет принято после прохождения всех согласительных процедур.

Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.

Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.

Пилотный этап должен проверить стабильность работы платформы и поведение пользователей в реальных перевозочных условиях. Собранные данные планируется использовать для возможного расширения проекта на другие городские линии.

Специалисты транспортной сферы отмечают, что цифровой формат может ускорить посадку пассажиров и снизить нагрузку на водителей во время расчетных операций.

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