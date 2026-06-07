Отметим, что такое пособие для пенсионеров в Запорожье призвано частично компенсировать дополнительные расходы.

Украинские пенсионеры в Запорожье могут претендовать на дополнительное ежемесячное пособие от государства, сообщает издание Politeka.net.

В то же время такая выплата назначается не всем автоматически по достижении 80-летия, а только при условии соблюдения определенных законодательством требований.

Как говорится в Законе Украины №1727, право на дополнительную денежную помощь имеют одинокие пожилые граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Размер такой надбавки составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это более 1 тысячи гривен ежемесячно.

Одним из главных условий для назначения выплаты является отсутствие трудоспособных родственников, которые в соответствии с законом обязаны содержать пенсионера. При этом не имеет значения, проживают они вместе или отдельно — учитывается наличие юридической обязанности по уходу и материальной поддержки.

Также обязательным основанием для получения помощи является потребность в постоянном постороннем уходе. Этот факт должен быть официально подтвержден заключением врачебно-консультативной комиссии. Именно после подтверждения состояния здоровья пенсионер может обратиться за оформлением надбавки.

В Пенсионном фонде отмечают, что такая выплата призвана частично компенсировать дополнительные расходы по уходу, лечению и повседневным потребностям пожилых людей, которые остались без надлежащей поддержки со стороны родственников.

Как оформить денежную помощь в Запорожье пенсионерам

Для назначения помощи пенсионеру сначала необходимо пройти медицинское обследование. С этой целью следует обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который выдаст направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии.

После получения медицинского заключения следует подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Вместе с заявлением подаются:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заключение врачебно-консультативной комиссии;

право на доходы;

при необходимости — документы, подтверждающие самостоятельное

проживание.

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