Ограничение движения в Киеве будет максимально безопасно и с минимальными неудобствами для граждан.

С 20 по 26 марта введут частичное ограничение движения в Киеве на улице Богдана Гаврилишина в Шевченковском районе, передает Politeka.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Ремонтные работы включают обновление асфальтобетонного покрытия по всей длине улицы в обоих направлениях. Работы будут выполняться поэтапно, что позволяет частично поддерживать движение транспорта, но водителям следует ждать временных задержек.

Специалисты подчеркивают, что в случае ухудшения погодных условий сроки работ могут изменяться, а планирование маршрута следует производить с учетом этих ограничений.

Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и призывает жителей и водителей пользоваться альтернативными путями. Такая планировка поможет избежать пробок и обеспечит безопасное движение во время проведения работ.

Для безопасности пешеходов дополнительно установят информационные знаки и ограждения на участках, где работы производятся наиболее интенсивно.

Водителям советуют внимательно следить за дорожной сигнализацией и сообщениями в официальных источниках, чтобы получать актуальные данные о ходе работ. Именно благодаря этому ограничение движения в Киеве по ул. Богдана Гаврилишина будет проходить максимально безопасно и с минимальными неудобствами для граждан.

Кроме того, ранее также сообщалось об ограничениях на части улицы Андрея Малышко в Днепровском районе для проведения капитального ремонта инженерных сетей.

Из-за изношенных труб регулярно возникали подтопления, а проезд авто в часы пик осложнялся, особенно вблизи станции метро «Черниговская». Ремонт позволит устранить эти проблемы и повысить безопасность курсирования на улице Андрея Малышко.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: как скорректированы новые цены.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто получит дополнительные выплаты в феврале.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: на каких маршрутах выросли цены.