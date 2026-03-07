Обмеження руху транспорту в Києві вже запровадили і це впливає на зручність пересування місцевих мешканців.

Обмеження руху транспорту в Києві ввели на частині вулиці Андрія Малишка в Дніпровському районі для проведення капітального ремонту інженерних мереж, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Києві з 1 по 20 березня 2026 року пов’язані з необхідністю заміни старої дощової каналізації.

У КК «Київавтодор» пояснюють, що каналізація на цій ділянці була збудована понад 50 років тому і за цей час не зазнавала капітального ремонту.

Через зношені труби регулярно виникали підтоплення, а проїзд авто у години пік ускладнювався, особливо поблизу станції метро «Чернігівська». Ремонт дозволить усунути ці проблеми і підвищити безпеку курсування на вулиці Андрія Малишка.

На перетині з вулицею Миропільською рух транспорту в Києві обмежили частково і поетапно. Водії повинні дотримуватися тимчасових об’їздів, зазначених на встановлених дорожніх знаках, а пішоходи отримали можливість безпечно пересуватися територією проведення робіт.

Під час ремонту працівники укладають нові трубопроводи, встановлюють оглядові колодязі і люки, облаштовують зливоприймачі та впорядковують прилеглу територію.

Керівництво КК «Київавтодор» наголошує, що такі незручності є тимчасовим заходом і необхідні для створення надійної інженерної інфраструктури.

Водії та місцеві мешканці повинні враховувати це при плануванні поїздок, особливо в години пік.

Також варто зазначити, що через ці роботи можуть змінитися маршрути автобусів та маршруток, що курсують через Дніпровський район, оскільки частина доріг буде перекрита.

Ремонтні роботи триватимуть до 20 березня, тож до того часу варто бути уважними при плануванні своїх маршрутів.

