Обмеження руху в Києві проходитиме максимально безпечно та з мінімальними незручностями для громадян.

З 20 до 26 березня введуть часткове обмеження руху в Києві на вулиці Богдана Гаврилишина в Шевченківському районі, передає Politeka.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонтні роботи включають оновлення асфальтобетонного покриття на всій довжині вулиці в обох напрямках. Роботи виконуватимуть поетапно, що дозволяє частково підтримувати рух транспорту, але водіям слід очікувати тимчасові затримки.

Фахівці підкреслюють, що у разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінюватися, а планування маршруту варто здійснювати з урахуванням цих обмежень.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає мешканців і водіїв користуватися альтернативними шляхами. Таке планування допоможе уникнути заторів і забезпечить безпечний рух під час проведення робіт.

Для безпеки пішоходів додатково встановлять інформаційні знаки та огородження на ділянках, де роботи проводяться найбільш інтенсивно.

Водіям радять уважно стежити за дорожньою сигналізацією та повідомленнями в офіційних джерелах, щоб отримувати актуальні дані про перебіг робіт. Саме завдяки цьому обмеження руху в Києві на вул. Богдана Гаврилишина проходитиме максимально безпечно та з мінімальними незручностями для громадян.

Крім того, раніше також повідомлялося про обмеження на частині вулиці Андрія Малишка в Дніпровському районі для проведення капітального ремонту інженерних мереж.

Через зношені труби регулярно виникали підтоплення, а проїзд авто у години пік ускладнювався, особливо поблизу станції метро «Чернігівська». Ремонт дозволить усунути ці проблеми і підвищити безпеку курсування на вулиці Андрія Малишка.

