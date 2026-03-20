В Виннице внедряется новый график движения транспорта для утренних рейсов на четырех ключевых маршрутах, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Изменения направлены на повышение комфорта пассажиров в часы пик и сокращение интервалов между автобусами.

Оптимизация касается маршрутов №19, №21, №22 и №24. Она включает в себя дополнительные рейсы, которые курсируют частично сокращенными маршрутами, что позволяет увеличить частоту движения без значительной нагрузки на транспортный парк.

На маршруте №19 «Винницкие Хутора – Вишенка» в период с 6:00 до 9:00 количество рейсов вырастет с шести до восьми. После 9:00 автобусы будут курсировать по стандартному расписанию.

Маршрут №21 «Педагогический колледж – Барское шоссе» получил девять рейсов вместо семи. Они будут следовать до остановки «Больница им. Пирогова» и будут возвращаться по маршруту, отвечающему утренним потребностям большинства пассажиров, которые выходят в центральной части города.

На маршруте №22 "Микрорайон Академический - Железнодорожный вокзал" с 6:00 до 14:00 количество рейсов возрастет с шести до девяти, а автобусы будут выполнять частично сокращенный маршрут от Академического до остановки "улица Князов Кориатовичей".

Маршрут №24 «Бучмы (лес) – Вишенка» утром перевозит пассажиров до остановки «Музей М. М. Коцюбинского (улица Нансена)». Количество рейсов во время утреннего пика увеличится с шести до девяти.

В Виннице отмечают, что новый график движения транспорта внедряется временно в тестовом режиме. Город планирует отслеживать пассажиропоток и при необходимости корректировать расписание, чтобы максимально учесть запросы общества и обеспечить эффективное и безопасное передвижение по городу.

Дополнительные информационные табло на остановках и онлайн-ресурсы помогут пассажирам своевременно ориентироваться в переменах и планировать поездки, уменьшая очереди и задержки.

