Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 23 по 29 марта вводятся только в отдельных населённых пунктах.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Энергетики уже обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на период с 23 по 29 марта. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

23.03.2026 года будут действовать длительные отключения, с 8 до 20 часов. они охватят следующие населенные пункты:

с.Гунькы улицы:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;

Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;

Лугова — 7;

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;

пров. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7;

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;

Козацька — 2, 4, 13;

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11;

Камяна — 2, 8;

пров. Камянськый — 1, 6

с.Демыдивка улицы:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108; Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

24.03.2026 будут продолжаться отключения из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей. Обесточивание вводится с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с.Мехедивка улицы:

Высовни (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),

Мехеды (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),

Новоселивська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),

Прылипкы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

с.Нове улица:

Нове (б. 1, 2, 4, 9, 13, 22, 23, 27)

с.Озерне улицы:

Выгонок (б. 2, 4),

Залисся (б. 1, 4, 5, 8, 12)

