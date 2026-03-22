Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 23 по 29 марта вводятся только в отдельных населённых пунктах, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".
Энергетики уже обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на период с 23 по 29 марта. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.
23.03.2026 года будут действовать длительные отключения, с 8 до 20 часов. они охватят следующие населенные пункты:
с.Гунькы улицы:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;
- Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;
- Лугова — 7;
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;
- пров. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7;
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;
- Козацька — 2, 4, 13;
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11;
- Камяна — 2, 8;
- пров. Камянськый — 1, 6
с.Демыдивка улицы:
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;
- Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108; Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
24.03.2026 будут продолжаться отключения из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей. Обесточивание вводится с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:
с.Мехедивка улицы:
- Высовни (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),
- Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),
- Мехеды (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),
- Новоселивська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),
- Прылипкы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
с.Нове улица:
- Нове (б. 1, 2, 4, 9, 13, 22, 23, 27)
с.Озерне улицы:
- Выгонок (б. 2, 4),
- Залисся (б. 1, 4, 5, 8, 12)
