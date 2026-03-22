Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 23 по 29 березня вводяться лише в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Енергетики вже оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на період з 23 по 29 березня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.
23.03.2026 року будуть діяти тривалі вимкнення, з 8 до 20 години. вони охоплять такі населені пункти:
с.Гуньки вулиці:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;
- Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;
- Лугова — 7;
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;
- пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7;
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;
- Козацька — 2, 4, 13;
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11;
- Кам'яна — 2, 8;
- пров. Кам'янський — 1, 6
с.Демидівка вулиці:
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;
- Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108; Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
24.03.2026 року триватимуть вимкнення через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж. Знеструмлення вводяться з 8 до 17 години в таких населених пунктах:
с.Мехедівка вулиці:
- Висовні (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),
- Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),
- Мехеди (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),
- Новоселівська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),
- Приліпки (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
с.Нове вулиця:
- Нове (б. 1, 2, 4, 9, 13, 22, 23, 27)
с.Озерне вулиці:
- Вигонок (б. 2, 4),
- Залісся (б. 1, 4, 5, 8, 12)
