Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 23 по 29 березня вводяться лише в окремих населених пунктах.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Енергетики вже оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на період з 23 по 29 березня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

23.03.2026 року будуть діяти тривалі вимкнення, з 8 до 20 години. вони охоплять такі населені пункти:

с.Гуньки вулиці:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;

Лугова — 7;

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7;

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;

Козацька — 2, 4, 13;

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11;

Кам'яна — 2, 8;

пров. Кам'янський — 1, 6

с.Демидівка вулиці:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108; Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

24.03.2026 року триватимуть вимкнення через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж. Знеструмлення вводяться з 8 до 17 години в таких населених пунктах:

с.Мехедівка вулиці:

Висовні (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),

Мехеди (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),

Новоселівська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),

Приліпки (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

с.Нове вулиця:

Нове (б. 1, 2, 4, 9, 13, 22, 23, 27)

с.Озерне вулиці:

Вигонок (б. 2, 4),

Залісся (б. 1, 4, 5, 8, 12)

Останні новини України:

