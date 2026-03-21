Дефицит продуктов в Черкасской области может усугубиться из-за сложных погодных условий этой зимой, пишет Politeka.net.

Аграрии уже оценивают риски для урожая после сильных морозов и значительного снежного покрова.

По словам специалистов, зима стала одной из самых строгих за последние десятилетия. Низкие температуры и длительное их содержание создали угрозу для озимых культур, включая пшеницу, ячмень и рапс.

Начальник областного гидрометеоцентра Виталий Постригань отметил, что в узле кущения температура снижалась до -10 ° C и держалась несколько дней. Именно эта зона наиболее чувствительна к повреждениям.

После потепления специалисты провели обследование полей. Массовая гибель растений не зафиксирована, однако на отдельных участках выявлены признаки грибковых заболеваний. Больше всего пострадали площади с минимальным снежным покровом, где риск повреждений оценивается в 20%.

В то же время значительное количество снега, которое частично защитило посевы от морозов, создает трудности для начала весенних работ. Запасы влаги в почве достигают 160–190 мм на глубине, что может задержать обработку полей.

Эксперты рекомендуют применять специальные агротехнические методы для равномерного распределения влаги и подготовки почвы. Своевременная проведение работ позволит сохранить урожайность и избежать потерь.

Таким образом, погодные условия оказывают непосредственное влияние на перспективы сезона, а дефицит продуктов в Черкасской области остается риском в случае задержки полевых работ.

Местные власти и аграрии уже принимают меры для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойной поставки продовольствия населению.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черкасской области: кто будет получать до 2595 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черкасской области: где можно зарабатывать 45 тысяч.